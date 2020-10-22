Глава ExxonMobil объявил о сокращении сотрудников компании

Американская нефтегазовая компания ExxonMobil Corporation планирует провести сокращения сотрудников в связи с падением спроса на энергоносители на фоне пандемии вызываемого новым коронавирусом заболевания, сообщило Bloomberg.

«Мы переживаем тяжелые времена. Мы вынуждены прибегнуть к жестким мерам, некоторые из них могут привести к тому, что наши друзья и коллеги покинут компанию», – приводит слова главы ExxonMobil Даррена Вудса ТАСС.

По данным Bloomberg, потери ExxonMobil во втором квартале 2020 года стали крупнейшими в новейшей истории компании.

Напомним, в конце июня американская нефтедобывающая компания Chesapeake объявила о банкротстве. В начале апреля в США обанкротилась первая крупная компания по добыче сланцевой нефти – Whiting Petroleum. В конце мая о банкротстве объявила еще одна американская компания по добыче сланцевой нефти – Unit.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что нефтяной сектор США готовится к волне банкротств.