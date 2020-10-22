Синоптики рассказали о погоде в столице Синоптики рассказали о погоде в столице 22 октября 2020, 03:30 Текст: Антон Никитин

В четверг синоптики пообещали москвичам пасмурную погоду. По прогнозу синоптиков, в четверг утром в столице будет 3 градуса выше ноля. К обеду температура воздуха в Москве поднимется до плюс 5 градусов. Во второй половине дня ожидается небольшой дождь. Ветер прогнозируется южный, юго-западный, силой 3-4 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях