Путин поручил правительству вернуть рынок труда на докризисный уровень

Правительству необходимо вернуть показатели по рынку труда на докризисный уровень, такую задачу перед руководством страны поставил президент Владимир Путин.

«Рынок труда должен вернуться к докризисному... такая задача перед правительством стоит, и надеюсь, что она будет решена», – заявил глава государства на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, передает РИА «Новости».

Президент добавил, что к организации удаленной работы есть много вопросов. «Здесь, конечно, очень много вопросов, нужно обеспечить интересы бизнеса (работодателей) и интересы работников, там много вопросов текущего характера», – приводит слова Путина ТАСС.

Он подчеркнул, что этим «безусловно, надо заниматься».

Ранее глава Минтруда Антон Котяков заявил, что число зарегистрированных безработных снизилось по сравнению с пиком более чем на 100 тыс. человек – до 3,5 млн.