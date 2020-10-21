В Магадане никто не захотел стать мэром города

На конкурс по отбору кандидатов на должность главы Магадана не подали ни одной заявки, об этом сообщил действующий мэр Юрий Гришан.

Прием заявок завершился 20 октября, конкурс должен был пройти 23 ноября, однако в конкурсную комиссию не поступило ни одной заявки, в том числе от действующего главы Магадана Юрия Гришина. Он уже заявил СМИ, что сроки проведения конкурса будут скорректированы, пишет местное издание «Весьма».

«Я продолжаю выполнять обязанности мэра. Думой будет объявлен новый срок проведения конкурса. Есть время определиться», – сказал изданию Гришин.

Гришин занял пост главы города в ноябре 2015 года. До этого он был заместителем и первым заместителем мэра Магадана. Об этом сказано на официальном сайте города.

Губернатором Магаданской области с сентября 2018 года является Сергей Носов. Ранее он был вице-губернатором Свердловской области и мэром Нижнего Тагила.