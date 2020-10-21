«Рособоронэкспорт» показал новую мультикалиберную снайперскую винтовку

«Рособоронэкспорт» (входит в «Ростех») представил на выставке «Интерполитех-2020» новую мультикалиберную винтовку ДВЛ-10М3, созданную компанией Lobaev Arms.

Как отметил старший эксперт компании Александр Слободянюк, новая винтовка обладает более компактными габаритами по сравнению с ранее разработанными Lobaev Arms. «Масса винтовки ДВЛ-10М3 снижена до 4,5 кг, при этом она оснащена стволом длиной 500 мм. Эффективная дальность стрельбы образца составляет до 1 км», – передает ТАСС слова Слободянюка.

По его словам, винтовка обладает высокой кучностью стрельбы. «[ДВЛ-10М3] отличается очень хорошей кучностью стрельбы, которая не превышает 0,38 угловой минуты», – сообщил старший эксперт «Рособоронэкспорта».

Слободянюк добавил, что ДВЛ-10М3 может применяться в комплекте с глушителем.

На винтовку могут устанавливаться стволы разного калибра – 7,62х51 мм (.308 Winchester), 6,5 x 47 мм Lapua, 6,7 мм Federal.

Напомним, в июне историк и специалист по огнестрельному оружию Семен Федосеев заявил, что новая винтовка DXL-5 компании Lobaev Arms, которая сможет поражать цель на расстоянии семи километров, будет бесполезна в военных условиях.