В Екатеринбурге объяснили призыв мэра выталкивать из транспорта людей без масок

Заявление главы Екатеринбурга Александра Высокинского о том, что выгонять людей без масок из общественного транспорта «можно и нужно», не стоит трактовать буквально, заявил пресс-секретарь мэра Анатолий Карманов.

«Нет, эта информация не соответствует действительности. Как глава города может призывать выгонять кого-то без масок и перчаток из общественного транспорта? Это не так. Он просил всех проявить сознательность и гражданскую позицию, соблюдать масочный режим», – цитирует ТАСС Карманова.

Призыв градоначальника вызвал негативную реакцию горожан. В горадминистрации попросили журналистов не вырывать слова Высокинского из контекста, эту фразу «не нужно интерпретировать дословно».

В пресс-службе пояснили, что с нарушителями масочного режима необходимо справляться только «в рамках правового поля: если кондуктор отвлекся, а рядом человек снял маску, необходимо тактично попросить его надеть маску».

Также в пресс-службе отметили, что каждый день в Екатеринбурге проводятся рейды по соблюдению масочного режима как в транспорте, так и в других общественных местах.

Ранее мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что пассажиры могут сами выталкивать из общественного транспорта людей без масок.