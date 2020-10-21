Экс-командующий ЧФ оценил опасность новых военно-морских баз Украины

Бывший командующий Черноморским флотом России адмирал Игорь Касатонов оценил опасность для России от анонсированных президентом Украины Владимиром Зеленским новых военно-морских баз для защиты Черноморского региона.

«Это политиканство, потому что строительство настоящей базы – против кого? Если против Крыма, то там базируется мощнейшая межвидовая группировка. На украинских базах катера будут базироваться – одно название. В стратегическом плане они никакого не будут иметь значения. Да и в оперативном плане тоже. Никакой опасности для России они не несут», – сказал Касатонов в беседе с НСН.

Адмирал выразил мнение, что после завершения строительства объекты будут невостребованными, в том числе и для НАТО и Турции, которые не станут размещать там свои военные силы.

Накануне Зеленский в обращении к Верховной раде заявил, что Украина начинает строить две военно-морские базы для защиты Черноморского региона. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, что Украина нашла возле Крыма место для кораблей НАТО.