Москвичам пообещали первый снег Синоптики рассказали о погоде в столице 21 октября 2020, 03:32 Текст: Антон Никитин

В среду синоптики пообещали москвичам пасмурную погоду. По прогнозу синоптиков, в среду утром в столице будет 1 градус выше ноля. К обеду температура воздуха в Москве поднимется до плюс 2 градусов. Во второй половине дня ожидается небольшой дождь. Ветер прогнозируется западный, юго-западный, силой 2-3 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.

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