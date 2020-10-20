Добровольцев в Британии умышленно заразят коронавирусом

Правительство Великобритании одобрило проведение испытаний, в рамках которых добровольцев намеренно заразят коронавирусом.

Как сообщает Bloomberg, правительство Великобритании подписало контракт с фармацевтической компанией Open Orphan Plc о запуске программы Human Challenge, которая поможет ускорить разработку вакцины от COVID-19, передает РИА «Новости».

В рамках испытаний группу добровольцев намеренно заразят коронавирусной инфекцией и определят минимальную дозу, необходимую для поражения человека SARS-CoV-2. Отмечается, что за состоянием испытуемых будут тщательно следить, а людей с риском возникновения тяжелой формы заболевания к участию в эксперименте не допустят.

Согласно утверждениям фармацевтической компании, исследование является необычным, так как подобные испытания проводят на добровольцах только при наличии известных методов лечения с доказанной эффективностью. В Open Orphan Plc признают, что данная программа вызывает вопросы с точки зрения этики, и подчеркивают, что инициатива должна пройти оценку властей и специально созванного комитета.

Компании-разработчики вакцин Pfizer Inc. и AstraZeneca заявили агентству, что не планируют участвовать в подобных испытаниях. В то же время, в Johnson & Johnson подчеркнули, что «смотрят за ними с осторожностью».

На эксперимент планируют выделить 43 млн долларов. Также известно, что их намерены провести в специализированном исследовательском подразделении Королевской бесплатной больницы в Лондоне.

Как отмечается, сторонники исследования видят в нем пользу для ученых: по их мнению, оно поспособствует расширению знаний об иммунитете, действенности вакцин, а также поможет оценить риски повторного заражения человека коронавирусом.

Ранее американская компания Johnson&Johnson сообщила, что «временно приостановила дальнейшее предоставление» вакцины в рамках «всеобщих испытаний» в связи с «необъясненной болезнью у участника исследования».