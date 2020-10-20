В Италии открыли памятник советскому партизану Вилли

Торжественная церемония открытия памятника советскому партизану Владимиру Тулиско (боевая кличка Вилли) состоялась во вторник в итальянском Кальдиеро близ Вероны.

В мероприятии приняли участие мэр Кальдиеро Марчелло Ловато, посол Италии в Москве Паскуале Терраччано, посол РФ в Италии Сергей Разов, президент международной федерации борцов Сопротивления Вильмош Ханти, а также президент ассоциации «Познаем Евразию» Антонио Фаллико. Памятник создан в содружестве итальянского скульптора Маттео Каваилони с молодым мастером из России Надей Голышевой, передает РИА «Новости».

Отмечается, что Владимиру Тулиско было 22 года, когда 25 апреля 1945 года он был убит в перестрелке с отступающими немцами близ Кальдиеро на северо-востоке Италии. Умирающего Вилли увидела 12-летняя девочка Мария Бертилла Марин, которая позже в течение многих лет носила цветы на могилу советского партизана.

«Я увидела молодого человека, который лежал под виноградниками. Он скорчился от боли, его лицо было все покрыто кровью. Меня это впечатлило на всю жизнь. И простым жестом, которым я могла ему помочь, были цветы, которые я каждый день носила ему на могилу», – передаются ее слова.

Посол России в Италии Разов отметил, что только на территории Италии более 5 тыс. солдат Красной армии и граждан СССР участвовали в антифашистском движении, из которых 800 человек погибло.

«Мы склоняем головы перед памятью тех, кто, как Владимир Тулиско, в партизанских отрядах, в подполье ценой собственной жизни внес вклад в освобождение Европы. И мы признательны нашим итальянским друзьям за сохранение памяти о подвиге героев», – сказал он.

Также посол добавил, что «без политики и в этих случаях не обойтись».

«В некоторых странах мы наблюдаем попытки героизации фашистов и их пособников. Дошло до того, что некоторые причисляют их к борцам за национальную независимость. Мы считаем такие попытки абсолютно недопустимыми. Преступления фашистов нельзя оправдать, и они не имеют срока давности. Наш гражданский долг помнить о мужестве, стойкости и героизме воинов и партизан, которые принесли себя в жертву этой победе над фашизмом», – отметил Разов.

Ранее сообщалось, что президент итальянской общественной организации «Помогите нам спасти детей» Эннио Бордато сообщил о предложении учредить День российско-итальянской солидарности, чтобы отблагодарить Россию за помощь в борьбе с коронавирусом.