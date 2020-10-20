Данные о падении вертолета в Татарстане не подтвердились

Информация о падении вертолета в Татарстане не подтвердилась, воздушное судно совершило планируемую посадку.

«Информация о жесткой посадке не подтвердилась. Вертолет совершил планируемую посадку», – сообщил источник ТАСС.

В свою очередь в пресс-службе ГУ МЧС по Татарстану уточнили, что благополучная посадка автожира типа «Альфа» в поселке в Казани была ошибочно принята очевидцем за падение вертолета.

«При взаимодействии с Казанским управлением воздушного движения установлено, что в 14.05 в поселке Вишневка Советского района города Казани совершил благополучную посадку автожир типа «Альфа». Возможно, что именно из-за особенностей конструкции винтокрылого летательного аппарата, использующего для создания подъемной силы свободно вращающийся в режиме авторотации несущий винт, очевидец принял за падение вертолета штатную посадку автожира», – говорится в сообщении.

Ранее пресс-службе Главного управления МЧС России по Татарстану сообщили, что спасатели начали поисковые работы после полученного сообщения о падении вертолета возле населенного пункта Богородское Пестречинского муниципального района Татарстана.