Мишустина спросили, согласился бы он стать премьером, если бы знал о коронавирусе

Премьер-министр Михаил Мишустин во время специальной сессии ежегодного заседания дискуссионного клуба «Валдай» рассказал, согласился ли бы он возглавить правительство, если бы знал о грядущей пандемии коронавируса.

«Знаете, знал бы прикуп, жил бы в Сочи. Я с юмором ответил на ваш вопрос. Но, понимаете, предложение занять пост председателя правительства, наверное, не оценивается по рискам того, что случится после», – передает слова Мишустина РИА «Новости».

Премьер подчеркнул, что это предложение было знаком доверия от президента Владимира Путина. «И в этом смысле думаешь о том, если такое доверие оказано, как его оправдать и, в первую очередь, оправдать доверие людей. Мне кажется, что это важно. И в этом смысле знание того, что может случиться, не является основой при принятии решений, когда приглашают на такую позицию», – отметил глава правительства.

Мишустин добавил, что «любая серьезная позиция, будь то руководитель крупной корпорации, министр, вице-премьер, председатель правительства, – это про ответственность».

«Любое лидерство – оно про ответственность. И мне кажется, что надо воспринимать это именно как ответственность, как ограничение для личной жизни, для чего-то еще, ну и абсолютно точно – как вызов для того, чтобы много работать», – поделился мнением премьер.

При этом он подчеркнул, что Россия, по его мнению, прошла сложный период пандемии лучше многих стран вопреки негативным прогнозам.

«На чужих ошибках учились, удачный чужой опыт учитывали. Но, прежде всего, стремились найти собственный оптимальный путь, чтобы защитить своих граждан и, конечно же, поддержать нашу экономику. Мы не допустили шока и коллапса, которыми нас пугали», – пояснил глава кабинета министров.

Мишустин уточнил, что «пример других стран, где события пошли по трагическим сценариям, показывал, что действовать надо решительно и быстро, чтобы промедление не стало в буквальном смысле слова смерти подобно». Поэтому в России на фоне распространения коронавируса «работали на опережение, проактивно».

Ранее Мишустин заявил, что Россия сейчас ведет борьбу с пандемией коронавируса «без рывков и шоков».