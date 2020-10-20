Посольство обвинило Лондон в попытке испортить отношения России с другими странами

Заявляя о якобы совершенных российскими хакерами кибератаках, Великобритания пытается испортить отношения России с другими государствами, следует из сообщения российского диппредставительства в Лондоне.

«Используя тему Олимпийских игр в Южной Корее и Японии, британцы стремятся еще и испортить конструктивные отношения России с этими странами. И это не ново, если учесть, сколько усилий было приложено Лондоном, чтобы «вбить клин» в наши отношения, например, с Украиной и Грузией. Эти «старания» разрушительны для российско-британских отношений и для международного престижа Великобритании», – цитирует документ ТАСС.

В посольстве добавили, что рассматривают новые обвинения как «волну неспровоцированных зловредных выпадов», не имеющих «реального содержания».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что обвинения в адрес российских спецслужб являются признаками русофобии.

«Мы видели соответствующую информацию на этот счет, но смотрите, мы с сожалением наблюдаем тенденцию, когда Россию или российские спецслужбы обвиняют уже во всем и вся, это уже собственно напоминает такие рецидивы, с постоянностью встречающиеся рецидивы такой оголтелой русофобии, которая, конечно же, не имеет ничего общего с реальностью», – передает слова представителя Кремля РИА «Новости».

Песков подчеркнул, что Россия и российские спецслужбы «никогда не предпринимали никаких хакерских атак, тем более против Олимпиад».

В понедельник минюст США предъявил обвинения в хакерстве шести россиянам, якобы причастным к распространению вируса NotPetya в 2017 году. Утверждается, что эти лица являются сотрудниками ГРУ. Замсекретаря Совета безопасности России Олег Храмов указывал, что США стоят за подавляющим числом кибератак в мире, об этом говорит имеющаяся статистика.

Источник в российском МИДе заявил, что обвинения Вашингтона в причастности «российских хакеров» к различным атакам бездоказательны и направлены на внутреннюю аудиторию.