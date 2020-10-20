В СПЧ посоветовали Мизулиной писать законопроекты понятнее

Отрицательное заключение по поправкам в Семейный кодекс было принято потому, что они могут привести к нарушению гарантированных Российской Федерацией прав человека и дискриминировать отдельные группы населения, заявила газете ВЗГЛЯД член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), директор АНО «Авторский центр «Мир Семьи» Ирина Киркора.

В Совете по правам человека (СПЧ) подготовили отрицательное заключение по законопроектам по изменению Семейного кодекса, которые были разработаны во главе с сенатором Еленой Мизулиной. Глава СПЧ Валерий Фадеев объяснил, что поправки должны вводиться не «впопыхах» и в присутствии «широкого экспертного и общественного обсуждения».

«Совет стоит на защите прав человека, соответственно, мы рассматриваем законопроекты с этой точки зрения. И, конечно, законопроект Мизулиной № 989008-7 настолько концептуально меняет подход, что может привести к нарушению гарантированных Российской Федерацией прав человека и дискриминировать отдельные группы населения», – говорит Киркора.

Если говорить о концептуальных положениях, продолжает член СПЧ, то в данном законопроекте предлагается перенести семью из сферы частного права в публично-правовую сферу. Она объясняет, что сейчас семейные отношения – это в первую очередь частное дело, и лишь во вторую – государственное.

Сама Мизулина сообщила, что позиция СПЧ ее удивила, а также она обратила внимание на то, что в отзыве есть ошибочное мнение. «Это просто ошибочное суждение, кто-то очень некрасиво, неприлично вложил такого рода суждение в этот отзыв. Потому что действующий Семейный кодекс как раз вывел семью из сферы частного права, поскольку разрешил вторгаться в семью в целях защиты прав ребенка, используя любые методы и на самом деле нарушая права ребенка», – считает сенатор.

Отвечая на недовольство Мизулиной, эксперт призывает более понятно и однозначно писать проекты, которые вносятся в Госдуму.

«Мы не говорим, что действующие нормы Семейного кодекса исключительно являются частноправовой сферой. Но вначале приоритет отдается семье, в которой решение вопроса идет в частном порядке, и только потом, если возникает угроза – вмешивается государство. Если полагается, что мы неправильно прочитали предложенные нормы, наверное, стоит писать более понятно широкому кругу людей», – рекомендует собеседник.

Также она поясняет, что членам СПЧ не понравилось определение к термину «родители», поскольку в законопроекте они представлены как кровные мать и отец ребенка, а «родственники» – это лица, находящиеся в кровном родстве и происходящие от общего предка. Это означает, что в таком случае будут противопоставлены биологические родители и усыновители в контексте прав по отношению к ребенку.

«Нужно понимать, что у нас достаточно много семей, которые являются усыновителями. И действующие сейчас нормативы, например, уравнивают в правах родителей и усыновителей. А в законопроекте предложено развести эти понятия. То есть нужно понимать переустройство, которое предложено в законопроекте сенатора, оно ведь реально отразится на жизни в дальнейшем сотни тысяч детей, которые были усыновлены. И это только по определению «кровного родства», – подчеркивает Киркора.

Эксперт добавила, что перечислила основные претензии к законопроекту, но помимо прочего, вопросы есть к «оформлению брака между людьми, поменявшими пол», где также недостаточно аргументации.

Ранее комиссия правительства по законопроектной деятельности также не поддержала предложенные в Семейный кодекс поправки. Там объяснили, что «указанные инициативы не соответствуют интересам ребенка и защите его прав».