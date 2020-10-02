Автомобильный мост обрушился на юге Франции

В Приморских Альпах неподалеку от коммуны Сен-Мартен-Везюби из-за непогоды на юге Франции обрушился автомобильный мост, сообщило издание La Provence.

По предварительным данным, один из пролетов моста не выдержал резко возросшего потока воды. Издание не уточняет, пострадал ли кто-то в результате обрушения, однако указывает на серьезный ущерб домам, расположенным ниже по течению реки Бореон, берущей начало из одноименного озера в горах, передает ТАСС.

«Воздушное сообщение в настоящий момент нарушено из-за погодных условий, но аэропорт открыт», – сообщила администрация аэропорта Ниццы. Пассажиров призывают следить за расписанием рейсов на сайте воздушной гавани, согласно которому в последние часы вылеты и прилеты осуществлялись, хотя в некоторых случаях происходили задержки. Несколько рейсов с Корсики были отменены.

«В ближайшие часы ситуация будет очень тяжелой, мы ожидаем осадков, которые могут побить рекорды», – предупредил префект Приморских Альп Бернар Гонсалез в эфире радио France Info. Он также призвал мэров расположенных на территории департамента городов принять дополнительные меры безопасности, в связи с чем были закрыты крупные торговые центры, после полудня было приостановлено движение поездов, а также отменены занятия в образовательных учреждениях.

По данным радио France Bleu, к 18.00 (19.00 мск) более 8 тыс. домов остались без электричества, большинство из них в коммунах Сен-Мартен-Везюби, Бельведер и Рокбийер. Спасатели провели более 200 операций, сейчас разыскивают четырех человек, которые пропали без вести во время разгула стихии.

В метеорологической службе Meteo-France прогнозируют выпадение 150-250 мм осадков к утру субботы, местами – до 450 мм. Служба объявила наивысший «красный» уровень погодной опасности в департаменте Приморские Альпы, в то время как еще в восьми департаментах от юга до центральной части страны, а также в двух департаментах Бретани на западе объявлена «оранжевая» тревога.

Напомним, в августе 2018 года в районе итальянского города Генуя рухнул автомобильный мост, в результате погибли 43 человека. Газета ВЗГЛЯД публиковала видео обрушения.