Ирландия решила ввести режим наивысшей эпидемиологической опасности

Власти Ирландии решили, что необходимо ввести режим наивысшей эпидемиологической опасности из-за коронавируса.

Общее число вирус-положительных пациентов в стране – 49962, скончались 1852 пациента. Пятый уровень опасности вступает в силу в среду, пока он вводится на шесть недель. В отличие от весеннего карантина в Ирландии не закрываются детские сады, школы и стройки. Жителям страны предписано ограничить контакты близким семейным кругом и людьми, которые помогают ухаживать за больными, стариками и детьми.

Закрываются все магазины, кроме продуктовых и аптек, парикмахерские и спортивные клубы. Тренировки разрешены только спортсменам и детям младше 15 лет. Заведения общепита могут работать только навынос и доставлять заказы на дом. Передвижение граждан будет разрешено лишь в радиусе 5 км от дома, передает ТАСС со ссылкой на RTE.

14 октября власти Северной Ирландии также ввели жесткий четырехнедельный карантин, чтобы прекратить рост новых случаев коронавируса.