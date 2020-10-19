Росприроднадзор заявил о противодействии золотодобытчиков проверкам

Золотодобывающие компании создают серьезные препятствия проверкам надзорных органов, сообщил Росприроднадзор.

«Проверка идет непросто, даже можно сказать, что более чем непросто. Мы будем ее продлевать из-за трех факторов: COVID-19, серьезное противодействие со стороны проверяемых – это одна из первых таких историй, когда мы столкнулись с противодействием, – и погодные условия. Пробы мы можем брать только в плюсовых температурах», – передает ТАСС слова главы ведомства Светланой Родионовой.

Как отметили в Росприроднадзоре, россыпная добыча золота многими предприятиями ведется неправильно, нанося ущерб окружающей среде. По словам Родионовой, ведомство продолжит проверять компании в Артике и в 2021 году.

«Эти проверки, я думаю, будут и следующий год идти, и дальше. Проверки достаточно знаковые, серьезные. Мы сейчас проверяем Коми, видим массу вопросов, по которым можно дискутировать. Мы точно можем сказать, что это не преждевременные проверки. Хорошо, что мы пришли сейчас», – сообщила глава Росприроднадзора.

В начале сентября Росприроднадзор сообщил об удручающей картине на предприятиях «Норникеля».