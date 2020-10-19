Путин поблагодарил Сигала за участие в восстановлении популяции омуля

Президент Владимир Путин передал слова благодарности голливудскому актеру Стивену Сигалу за участие в программе восстановления популяции байкальского омуля.

В ходе встречи с президентом руководитель Росрыболовства Илья Шестаков рассказал о ходе этой программы, отметив, что выделены дополнительные средства как на воспроизводство байкальского омуля, так и на мероприятия по рыбоохране, передает ТАСС.

По словам Шестакова, видна положительная динамика, сокращение популяции приостановлено.

«Стивен Сигал принимал участие в этой акции? Передайте ему слова благодарности», – сказал Путин.

Глава государства отметил, что рыбная отрасль в целом работает ритмично в условиях пандемии коронавируса, и показатели этого года соответствуют показателям за аналогичный период прошлого года. Также президент добавил, что он в курсе проблем с финансированием сооружения научно-исследовательских судов.

В июле Стивен Сигал вместе со специалистами Байкальского филиала главного бассейнового управления по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов выпустил в озеро Байкал более 2 тыс. особей омуля.

Напомним, ранее Сигал заявлял, что хочет познавать Приморский край и стать его губернатором. Он отметил, что по отцовской линии его предки родом именно из Приморья.