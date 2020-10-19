Европейские СМИ написали о глубоких корнях «памяти о насилии» у чеченцев

Чеченский народ имеет крайне патриархальную, клановую структуру и «память о насилии», которая уходит корнями далеко в прошлое, заявил германо-египетский политолог Асием Эль Дифрауи.

Немецкое издание Die Welt отмечает, что у французского правительства почти нет возможности наблюдать за чеченцами, хотя лица, представляющие потенциальную угрозу для общественной безопасности, зачастую происходят из этой этнической группы, передает ИноПресса.

Отмечается, что своем аккаунте в Twitter подозреваемый в убийстве Абдуллах А. «часто публиковал отрывки из Корана, однажды, 30 июля, был опубликован и фотомонтаж сцены обезглавливания». За три дня до этого объединение, выступающее против расизма и антисемитизма, Licra указывало на его аккаунт, так как в одном из сообщений Абдуллах А. назвал евреев «проклятым народом».

По словам госсекретаря при министре внутренних дел и координатора спецслужб по борьбе с терроризмом Лорана Нуньеса, радикализация преступников происходит «очень быстро, молниеносно». У них нет никакого контакта с лицами, активными в ИГ*, Сирии или Ираке, поэтому их, по словам Нуньеса, «практически невозможно выявить».

Германо-египетский политолог Асием Эль Дифрауи придерживается мнения, что Франция слишком сконцентрировалась на террористической организации ИГ* и не принимает во внимание другие группы.

«То, что происходит в чеченской диаспоре, неизвестно наверняка, так как во французской спецслужбе мало людей, которые говорят на языке. Речь идет об ожесточенном обществе, о группе с крайне патриархальной, клановой структурой и памятью о насилии, которая уходит корнями далеко в прошлое», – указывает Эль Дифрауи.

Издание отмечает, что преступник приехал в город Конфлан-Сент-Онорин из расположенного в 90 км Эвре и спрашивал у школьников, как выглядит учитель. Это говорит о том, что Абудаллах А. не был лично знаком со своей жертвой.

«В настоящий момент следователи не исключают, что преступник получил прямой заказ. Глава пресс-службы Ассамблеи чеченцев Европы Шамиль Албаков предполагает, что 18-летний чеченец радикализовался в «своей комнате, в интернете», а не в соседней мечети», – передает Die Welt.

Напомним, под Парижем обезглавили преподавателя. Подозреваемый в убийстве Абдуллах Анзоров, как сообщали власти Франции, родился в Москве и был чеченцем по происхождению. По одной из версий следствия, причиной нападения мог стать последний урок учителя, посвященный свободе слова, в ходе которого преподаватель показывал школьникам карикатуры из прессы на пророка Мухаммеда. Президент Франции ЭммануэльМакрон назвал нападение террористическим актом.

Российское посольство отмечало, что подозреваемый не имел отношения к России, поскольку его семья была принята французской стороной. При получении статуса политических беженцев семья подозреваемого потеряла российское гражданство. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Анзоров почти всю свою жизнь прожил во Франции, он «общался, говорил и писал на их языке», а в Чечне побывал лишь «раз в жизни в возрасте ух лет».