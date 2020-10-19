Европейские СМИ написали о глубоких корнях «памяти о насилии» у чеченцев

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19 октября, понедельник  |  Последнее обновление — 11:01  |  vz.ru
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Москва рассчитывает на помощь дворников из провинции

Кто будет чистить московские дворы от снега и льда Максим Блинов/РИА Новости
Столица России оказалась в миграционной ловушке – зима уже близко, а хрестоматийных таджиков с ломом в руках стало гораздо меньше. Из-за пандемии они покинули Москву. Такие опасения следуют из заявления мэра города Сергея Собянина. Он полагает, что дефицит дворников могут восполнить наши соотечественники из других регионов. Поедут ли они на работу в Москву, и если да, то на каких условиях? Подробности...
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«Дело Навального» подрывает авторитет иностранных спецслужб

Навальный удивительно быстро пришел в себя после «двойного отравления» супертоксичным «Новичком» instagram.com/navalny
В западной прессе появилась новая версия «отравления» Навального. Как пишет теперь британская Guardian, блогера и не планировали убивать, а хотели только припугнуть, и занималась этим якобы «Вторая служба ФСБ». Информацию об этом изданию предоставили некие источники, связанные с европейскими разведками. Однако данная версия, по мнению экспертов, выглядит чрезвычайно нелепо и не выдерживает никакой критики. Подробности...
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Как сорвалась попытка добавить Су-34 уникальные «морские» возможности

Это не Су-34, это Су-32ФН Reuters
Бомбардировщик Су-34 по праву вызывает чувство гордости – эта во многом выдающаяся боевая машина отлично проявила себя в Сирии. Однако мало кто знает, что для нее изначально предусматривалась и морская модификация. «Морской» Су-34 должен был совсем недавно поступить на вооружение. Что дала бы реализация этой идеи ВМФ России и почему она сорвалась? Подробности...
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Эрдоган строит «тюркский мир» в зоне жизненных интересов России

Амбиции Эрдогана распространяются далеко за пределы Турции REUTERS/Goran Tomasevic
Вмешательство Турции в карабахский конфликт обнажило опасную для России тенденцию. Провозглашенная Анкарой концепция «Один народ – два государства» подразумевает, что жители Азербайджана – такие же турки, как сами турки. Теперь же на наших глазах происходит переход к концепции «один народ – одно государство», а значит, Турция начинает интегрировать в свой состав территории, когда-то принадлежавшие России. Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Не читайте перед обедом антисоветских газет

Максим Соколов, публицист
То ли тирания какая-то плюшевая, то ли свободные камни с каким-то изъяном, то ли камлания прогрессивной общественности сами по себе, а экзистенциальный прорыв к свободе, через тернии к звездам, сам по себе. Подробности...

Геронтократия защищает США

Дометий Завольский, историк-архивист
Современная медицина хоть уже замедляет (неравномерно) старение, но еще не омолаживает. Есть риск получить геронтократию в яркой обертке: вроде бы активных политиков, кои десятилетиями будут мыслить по-стариковски. Подробности...
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Русское вино взбирается на третью полку

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Говорят, хороший винодел – не тот, кому удалось произвести качественное вино, «вино на удачу», но тот, кто ежегодно выдает стабильно высокое качество. Русские виноделы научились делать отличные вина. Осталось всего ничего – найти своего, русского, потребителя. Подробности...
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В конфликт Баку и Еревана вовлекли Голливуд

Новый конфликт России и Турции

Иран включился в конфликт с Карабахом

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«Союз МС-17» установил рекорд скорости полета к МКС

«Союз МС-17» с тремя членами экипажа впервые долетел до МКС по двухвитковой схеме, установив рекорд скорости полета к станции – 3 часа 7 минут. На борту находились российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американка Кэтлин Рубинс
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Создан прототип сверхзвукового пассажирского лайнера будущего

Обнародован еще один проект сверхзвукового пассажирского лайнера
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На военных складах в Рязанской области после пожара гремят взрывы

В среду днем в Рязанской области на технической территории воинской части возник пожар, в результате которого начались взрывы боеприпасов. Из близлежащих населенных пунктов в радиусе пяти километров эвакуировано более 2 300 человек. В регионе введен режим ЧС
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11:19

Библиотеки открылись в Липецке по нацпроекту

Две модельные библиотеки – имени летчика Героя Советского Союза Михаила Водопьянова и российского ученого и путешественника Петра Семенова-Тян-Шанского – открываются в Липецке по национальному проекту «Культура», на их создание было направлено более 10 млн рублей, сообщила директор Центральной библиотечной системы Липецка Виктория Якимович.
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17:41

В Самаре открылась выставка молодых художников «Изображая слово»

В Самарской областной универсальной научной библиотеке открылась выставка молодых художников «Изображая слово».
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17:23

В Омской области открыли «дом культуры на колесах»

В Омской области продолжается реализация национального проекта «Культура». В рамках основных мероприятий направления «Культурная среда» в Нововаршавский район поступил многофункциональный передвижной культурный центр.
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    Европейские СМИ написали о глубоких корнях «памяти о насилии» у чеченцев

    19 октября 2020, 11:01

    Текст: Евгения Шестак

    Чеченский народ имеет крайне патриархальную, клановую структуру и «память о насилии», которая уходит корнями далеко в прошлое, заявил германо-египетский политолог Асием Эль Дифрауи.

    Немецкое издание Die Welt отмечает, что у французского правительства почти нет возможности наблюдать за чеченцами, хотя лица, представляющие потенциальную угрозу для общественной безопасности, зачастую происходят из этой этнической группы, передает ИноПресса

    Отмечается, что своем аккаунте в Twitter подозреваемый в убийстве Абдуллах А. «часто публиковал отрывки из Корана, однажды, 30 июля, был опубликован и фотомонтаж сцены обезглавливания». За три дня до этого объединение, выступающее против расизма и антисемитизма, Licra указывало на его аккаунт, так как в одном из сообщений Абдуллах А. назвал евреев «проклятым народом». 

    По словам госсекретаря при министре внутренних дел и координатора спецслужб по борьбе с терроризмом Лорана Нуньеса, радикализация преступников происходит «очень быстро, молниеносно». У них нет никакого контакта с лицами, активными в ИГ*, Сирии или Ираке, поэтому их, по словам Нуньеса, «практически невозможно выявить».

    Германо-египетский политолог Асием Эль Дифрауи придерживается мнения, что Франция слишком сконцентрировалась на террористической организации ИГ* и не принимает во внимание другие группы.

    «То, что происходит в чеченской диаспоре, неизвестно наверняка, так как во французской спецслужбе мало людей, которые говорят на языке. Речь идет об ожесточенном обществе, о группе с крайне патриархальной, клановой структурой и памятью о насилии, которая уходит корнями далеко в прошлое», – указывает Эль Дифрауи.

    Издание отмечает, что преступник приехал в город Конфлан-Сент-Онорин из расположенного в 90 км Эвре и спрашивал у школьников, как выглядит учитель. Это говорит о том, что Абудаллах А. не был лично знаком со своей жертвой.

    «В настоящий момент следователи не исключают, что преступник получил прямой заказ. Глава пресс-службы Ассамблеи чеченцев Европы Шамиль Албаков предполагает, что 18-летний чеченец радикализовался в «своей комнате, в интернете», а не в соседней мечети», – передает Die Welt.

    Напомним, под Парижем обезглавили преподавателя. Подозреваемый в убийстве Абдуллах Анзоров, как сообщали власти Франции, родился в Москве и был чеченцем по происхождению. По одной из версий следствия, причиной нападения мог стать последний урок учителя, посвященный свободе слова, в ходе которого преподаватель показывал школьникам карикатуры из прессы на пророка Мухаммеда. Президент Франции ЭммануэльМакрон назвал нападение террористическим актом.

    Российское посольство отмечало, что подозреваемый не имел отношения к России, поскольку его семья была принята французской стороной. При получении статуса политических беженцев семья подозреваемого потеряла российское гражданство. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Анзоров почти всю свою жизнь прожил во Франции, он «общался, говорил и писал на их языке», а в Чечне побывал лишь «раз в жизни в возрасте ух лет». 


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