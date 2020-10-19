Ситуация с COVID-19 в Бельгии стала хуже, чем была весной

Эпидемиологическая ситуация в Бельгии сейчас хуже, чем была весной, сообщил глава правительства страны Александр де Кроо.

По его словам, «ситуация гораздо хуже, чем 18 марта», когда власти Бельгии приняли решение о «всеобщей самоизоляции». Сейчас «в интенсивной терапии в бельгийских больницах в три раза больше пациентов». Премьер заявил, что ситуация продолжит ухудшаться. Особенно трудная ситуация сложилась в Брюсселе и Валлонии. Глава правительства подчеркнул, что жесткие ограничения нужны, поскольку необходимо избежать переполнения больниц, где сейчас с коронавирусом находятся 2255 человек, 381 – в отделениях интенсивной терапии, передает РИА «Новости» со ссылкой на RTL.

Напомним, в стране с понедельника вводится комендантский час, запрещается продажа алкоголя после 20.00, магазинам предписано не работать после 22.00. Традиционные новогодние базары отменяются. Жителям страны рекомендовано перейти на удаленную работу. C 26 октября больницы переходят на режим работы, при котором половина мест в отделениях интенсивной терапии отведена для больных с COVID-19. Газета ВЗГЛЯД в мае рассказывала, что из-за коронавируса Бельгия может прекратить свое существование как единая страна.

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