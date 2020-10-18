Организована оперативная проверка по факту массовой гибели рыбы в Калмыкии

Проводится оперативная проверка по факту массовой гибели рыбы в Аршань-Зельменском водохранилище в Калмыкии, сообщает Минприроды России.

Как сообщается на сайте ведомства, «специалисты Росприроднадзора, Роспотребнадзора, а также департамента охраны окружающей среды и экологии Минприроды Калмыкии взяли пробы, чтобы максимально быстро определить причины произошедшего». Проводится мониторинг соседних водоемов.

Глава Калмыкии Бату Хасиков взял ситуацию под личный контроль. Он сообщил в Instagram, что создана экспертная группа, подключены правоохранительные органы. Указывается, что «для исследования состава воды задействованы лабораторные мощности» управления Роспотребнадзора по региону. Хасиков сообщил, что «проверяются все возможные версии произошедшего», результаты «исследований и проверок должны быть предоставлены в ближайшее время». Хасиков обещал проинформировать жителей Калмыкии «о предварительных заключениях экспертов».

Напомним, массовая гибель рыбы в водохранилище Калмыкии, по предварительным данным, произошла из-за критического снижения уровня воды в водоеме. В настоящее время прокуратура проводит проверку. В региональном управлении Следственного комитета также сообщили о начале проверки информации о загрязнении воды и массовой гибели рыбы.