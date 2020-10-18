Навальный сравнил себя с Железным Дровосеком

Блогер Алексей Навальный сравнил свое состояние после лечения в немецкой клинике Charite с Железным Дровосеком из «Волшебника страны Оз», заявив о потере гибкости. По его словам, после реабилитации он планирует вернуться в Россию.

«Я как маленький старичок. Я находился в интенсивной терапии 26 дней, поэтому я подумал, что вернусь к нормальному состоянию после еще 26. Прошло не так уж и много времени, но я замечаю странные вещи. Например, я потерял всякую гибкость. Я как Железный Дровосек из «Волшебника страны Оз». Я много занимаюсь физиотерапией», – сообщил Навальный в интервью еженедельнику New Yorker.

По его словам, он может совершать продолжительные прогулки до трех часов, однако ему сложно сосредоточиться, утомительно следить за вопросами и думать над ответами, передает РИА «Новости».

«Сейчас мне действительно трудно поправлять футболку. Сила возвращается быстрее координации и баланса. Я могу снова пользоваться телефоном, несмотря на трясущиеся руки», – подчеркнул Навальный.

Также он заявил, что после выздоровления намерен вернуться в Россию. «Если я этого не сделаю, это будет идеальным исходом для них (властей России). Они хотели бы, чтобы я стал просто еще одним политэмигрантом», – сказал он.

Навальный уверен, что его травили «Новичком», но никто конкретно не знает, где был яд, скорее всего на предмете, потому что если его съесть или вдохнуть – смерть наступает быстро.

Ранее блогер сообщал, что его лечение в Германии стоило 49,9 тыс. евро (4,5 млн рублей) и было оплачено предпринимателем Евгением Чичваркиным, экономистом Сергеем Алексашенко и IT-специалистом, сотрудником «Яндекса» Романом Ивановым. Навальный добавил, что его транспортировка в Германию на самолете обошлась в 79 тыс. евро (7,2 млн рублей). За нее заплатил бизнесмен Борис Зимин.

Напомним, 2 сентября правительство Германии выступило с утверждением о том, что Навальный якобы подвергся воздействию отравляющего вещества из группы «Новичок». По данным Берлина, к аналогичным выводам пришли лаборатории во Франции и Швеции.

6 октября ОЗХО заявила, что в анализах Навального было обнаружено вещество, аналогичное яду из группы «Новичок», но не значившееся в списках запрещенных. Кремль многократно подчеркивал, что Россия готова к всестороннему взаимодействию с Германией, и отмечал, что до вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ выявлено не было.

Ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», исключил возможность отравления Навального этим веществом, имеющим стопроцентную летальность. Об этом же заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в организме Навального следов отравляющих веществ.