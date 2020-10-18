Алиев заявил о взятии Азербайджаном Худаферинского моста

Азербайджанские войска взяли под контроль Худаферинский мост в Джебраильском районе, сообщил президент республики Ильхам Алиев.

«Вооруженные силы Азербайджана подняли флаг Азербайджана над древним Худаферинским мостом. Да здравствует азербайджанский народ! Карабах – это Азербайджан!» – написал Алиев в Twitter.

Напомним, 27 сентября началось обострение конфликта в Карабахе. После переговоров глав МИД в Москве 9 октября Баку и Ереван подтвердили приверженность перемирию с полудня 10 октября, однако позже Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении договоренностей. В итоге Армения отказалась от обмена пленными с Азербайджаном.

Ереван и Баку решили объявить перемирие с полуночи 18 октября. Решение принято, следуя заявлению президентов России, Франции и США, представляющих страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о ситуации в Нагорном Карабахе и о том, может ли в конфликт Армении и Азербайджана вмешаться ОДКБ.