Танцы детей перед «выпивающей публикой» проверит прокуратура

Ученицы хореографического училища Самары якобы выступили на закрытом праздновании дня рождения дочери местного бизнесмена без ведома родителей, эту информацию депутат Госдумы Александр Хинштейн попросил проверить прокуратуру.

Хинштейн в своем Twitter опубликовал пост, в котором идет речь о танцах учениц 10 и 12-летнего возраста на частной вечеринке без ведома родителей.

«Если написанное правда – это не лезет ни в какие ворота: дети – не крепостные артисты. Направляю запросы в прокуратуру для проведения проверки и наказания виновных», – подчеркнул парламентарий.

В самом сообщении говорится, что девочки якобы выступали на дне рождения ребенка местного бизнесмена. Также там приводится высказывание мамы одной из учениц, которая сообщила, что «дети провели в душных гримерках и за кулисами, пять часов в масках», чтобы угодить «каким-то дядям, тетям», девочки якобы выступали «перед выпивающей и закусывающей публикой».