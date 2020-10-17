Названы способы обезопасить себя от коронавируса во время полета

Служба транспортной безопасности США (TSA) рассказала, как не подхватить коронавирус в самолете и аэропорту.

Советы от TSA опубликовала газета Express.

В ведомстве рекомендуют, во-первых, держать социальную дистанцию не менее 183 сантиметров в тех местах, где это возможно. Также в TSA советуют не пренебрегать ношением масок на протяжении всего полета.

Кроме того, специалисты рекомендуют при досмотре в аэропорту складывать личные вещи в сою ручную кладь. Дело в том, что, согласно данным Ноттингемского университета и Финского национального института здравоохранения, самые грязные места в аэропорту – это лотки. При исследовании в половине из них были обнаружены вирусы гриппа. Проблема с лотками заключается в том, что пассажиры регулярно складывают в них много грязных предметов – от зубных протезов до детских подгузников.

Помимо прочего, специалисты советуют соблюдать правила личной гигиены, в особенности мытье рук и использование дезинфицирующих средств до и после досмотра.

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