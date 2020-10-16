Галкин примерил образ Зеленского

Шоумен Максим Галкин спародировал президента Украины Владимира Зеленского.

Телеведущий пошутил на тему пяти вопросов, которые предложат ответить украинцам в день местных выборов, опубликовав пародийное видео в своем Instagram.

В ролике Галкин спрашивает у населения Украины, можно ли ставить в угол депутатов, которые плохо себя ведут, стоит ли сокращать население страны до 300 депутатов, нужна ли легализация медицинского каннабиса на Украине для тяжелобольных политиков, стоит ли поднять на международном уровне вопрос о соблюдении закона Ньютона о всемирном тяготении и может ли президент проводить такой опрос каждый день перед выборами.

Напомним, после выборов на Украине Галкин поздравил Зеленского с победой, отметив, что тот не прогнется под политическую систему.

Между тем советник президента Украины Михаил Подоляк озвучил пять вопросов, на которые предложат ответить украинцам перед местными выборами. Это вопросы о пожизненном заключении за коррупцию в особо крупных размерах, создании свободной экономической зоны на территории Донецкой и Луганской областей, сокращении количества нардепов до 300, легализации каннабиса в медицинских целях и о праве Украины на пользование гарантиями безопасности, определенными Будапештским меморандумом, для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности.