Власти Москвы опровергли слухи об отмене осенних каникул в школах

Информация в ряде СМИ об отмене осенних школьных каникул в Москве не соответствует действительности, сообщили в четверг в пресс-службе Департамента образования и науки Москвы.

«Осенние каникулы в московских школах не отменяли, а перенесли на начало октября и продлили до двух недель. Такое решение было принято в связи с эпидемиологической ситуацией в городе», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Также в ведомстве подчеркнули, что после окончания осенних каникул, 19 октября, ученики 1-5 классов продолжат учебу в очном режиме, а ребята 6-11 классов будут учиться дистанционно до 1 ноября.

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что после каникул, с 19 октября, ученики 1–5-х классов смогут вернуться в школу и продолжить занятия в обычном режиме. Обучающихся в 6–11-х классах на ближайшие две недели переведут на дистанционный режим обучения. Кроме того, учителей старшего возраста временно заменят старшекурсники и выпускники педагогических вузов.

Позднее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что большая часть школ Московской области уходит на недельные каникулы с 26 октября из-за ситуации с коронавирусом.

Заместитель мэра столицы Анастасия Ракова сообщила, что власти Москвы надеются, что вводить в школах новые меры против распространения коронавируса не понадобится.

Накануне, 14 октября, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 14 тыс. 231. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 477. Всего в стране зарегистрировано более 1,3 млн случаев заболевания.

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