В Кремле не исключили приостановку финансовой помощи Киргизии

Россия рассматривает возможность приостановки финансовой помощи Киргизии, пока там не наладится политическая ситуация, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Там сейчас нет правительства как такового, и мы видим кризисный момент в республике, поэтому, конечно, до того, как заработают все ведомства, все организации, определенная пауза имеет смысл», – заявил Песков, передает ТАСС.

Так он прокомментировал публикацию РБК о том, что Москва не будет оказывать Бишкеку финансовую поддержку до того, как в Киргизии не стабилизируется политическая обстановка.

Кроме того, отметил Песков, в данном случае нельзя давать оценку мотивам Жээнбекова, «основываясь на каких-то эмоциональных критериях». «Сейчас важны любые действия, которые помогут стабилизации обстановки в республике и выводу происходящего в конституционное русло», – сказал представитель Кремля.

Ранее в четверг президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков объявил о решении покинуть пост. Он также призвал премьер-министра Садыра Жапарова и других политиков увести своих сторонников из Бишкекв и вернуть мирную жизнь. Сейчас, по словам объявившего об отставке президента, ситуация в Киргизии близка к конфликту между протестующими и силовиками.

В пятницу Жээнбеков подписал указ о введении на территории Бишкека режима чрезвычайного положения до 21 октября. Кроме того, Жээнбеков подписал указ об отставке премьер-министра республики Кубатбека Боронова. Новым премьером стал Садыр Жапаров.

С 5 октября в Бишкеке проходят протесты сторонников партий, которые не прошли в парламент республики по итогам выборов. Центральная избирательная комиссия Киргизии объявила, что назначит повторные выборы в парламент республики до 6 ноября.