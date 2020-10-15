В Волгограде началась спецоперация ФСБ

В Кировском районе Волгограда силовые структуры проводят специальную операцию, сообщил источник в правоохранительных органах.

«В настоящее время в Кировском районе Волгограда проходит спецоперация, работают сотрудники ФСБ», – сказал собеседник ТАСС.

По словам источника, операция связана с поиском вероятных экстремистов, на месте также работает полиция и сотрудники Росгвардии. В отношении кого именно проводится спецоперация, сколько задействовано человек и оцеплена ли территория, не сообщается.

Напомним, во вторник утром в зоне проведения контртеррористической операции в Октябрьском районе Грозного завершилась спецоперация, в результате которой были ликвидированы четверо боевиков. При этом во время столкновений с боевиками погибли двое сотрудников Росгвардии, еще один полицейский получил ранение.

Первоначально НАК сообщал, что в ходе операции «трое сотрудников правоохранительных органов погибли», но в Росгвардии заявили о двух погибших. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что уничтоженные в Грозном четверо боевиков прибыли в Чечню из-за рубежа и планировали теракты на территории республики.