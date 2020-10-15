Собянин обязал компании сообщать об изменении состава работающих на удаленке

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, обязывающий предприятия столицы сразу сообщать об изменениях в составе сотрудников, работающих дистанционно.

Также в указе говорится, что работодателям Москвы не обязательно сдавать еженедельные отчеты по удаленке, если состав работающих дистанционно сотрудников не менялся, передает ТАСС со ссылкой на документ.

«В случае отсутствия изменений в представленных в соответствии с настоящим пунктом сведениях о работниках (исполнителях по гражданско-правовым договорам) еженедельное представление таких сведений не требуется. При изменении сведений о работниках (исполнителях по гражданско-правовым договорам) представление актуализированных сведений производится в день принятия соответствующего решения», – цитирует РИА «Новости» указ.

В случае организации режима работы, предусматривающего чередование удаленки и нахождения на рабочем месте, а также сменного режима работы, должно быть обеспечено одновременное нахождение на рабочем месте не более 70% сотрудников.

Ранее из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в столице Собянин обязал всех московских работодателей с 5 по 28 октября перевести 30% своих сотрудников на удаленный режим работы предоставить сведения о их переводе. Тем компаниям, которые не выполнят данное требование, либо подадут неполную информацию, грозит приостановка деятельности.