В Москве за сутки умерли 57 пациентов с коронавирусом

В Москве за минувшие сутки умерли 57 пациентов с положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

«В Москве скончались 57 пациентов, у всех был подтвержден диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», – приводит слова представителя оперативного штаба ТАСС.

Общее число умерших с подтвержденным результатом теста на коронавирус в столице достигло 5796 человек.

Днем ранее в Москве умерли 52 пациента с коронавирусом.

В среду мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что после каникул, с 19 октября, ученики первых–пятых классов смогут вернуться в школу и продолжить занятия в обычном режиме. Обучающихся в шестых–одиннадцатых классах на ближайшие две недели переведут на дистанционный режим обучения. Кроме того, учителей старшего возраста временно заменят старшекурсники и выпускники педагогических вузов.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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