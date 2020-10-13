В Москве за сутки умерли 52 пациента с коронавирусом

В Москве за минувшие сутки умерли 52 пациента с положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации.

В оперативном штабе сообщили, что «у всех был подтвержден диагноз пневмония». Всего в Москве выявили 339431 случай COVID-19, 264500 человек вылечились, 5739 вирус-положительных пациентов умерли, передает ТАСС.

Днем ранее в городе умерли 58 пациентов с коронавирусом. Минздрав выдал разрешение на проведение клинических исследований российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на людях старше 60 лет. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.