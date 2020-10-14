Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Карабахе

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом, лидеры стран обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе.

«Подробно обсуждена ситуация в зоне нагорно-карабахского конфликта. С обеих сторон подтверждена важность соблюдения гуманитарного перемирия, договоренность о котором была достигнута 10 октября в Москве. Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган выступили за активизацию политического процесса, в частности, на основе наработок Минской группы ОБСЕ», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Путин выразил Эрдогану обеспокоенность в связи с участием в карабахском конфликте боевиков из ближневосточного региона. Главы государств в ходе диалога выступили за активизацию политического процесса по Карабаху, в частности, на основе наработок Минской группы ОБСЕ. Российский лидер выразил надежду, что Турция, как член группы, внесет конструктивный вклад в деэскалацию конфликта. Президент России подчеркнул настоятельную необходимость солидарных усилий для прекращения кровопролития в Карабахе.

Также политики обсудили и другие вопросы. Путин и Эрдоган отметили эффективный характер координации обеих стран по сирийской и ливийской проблематике. Кроме того, лидеры обсудили взаимодействие в борьбе с коронавирусом и кооперацию в области разработки и производства вакцин.

Утром 27 сентября началось обострение конфликта в Карабахе. После переговоров глав МИД в Москве 9 октября Баку и Ереван подтвердили приверженность перемирию с полудня 10 октября, однако позже Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении перемирия.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года, а также анализировала сообщения о протурецких боевиках, переброшенных из Сирии в зону конфликта в Карабахе.