В Каталонии из-за коронавируса закрыли бары и рестораны В Минздраве посоветовали подождать с планированием беременности после COVID-19 14 октября 2020, 15:37 Текст: Ксения Панькова

Женщины, перенесшие коронавирус, должны убедиться в полном выздоровлении, прежде чем планировать беременность, сообщил главный внештатный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью, директор НИИ урологии и интервенционной радиологии имени Н. А. Лопаткина Олег Аполихин. «Кому до 40 лет, кто еще планирует (реализовать – прим. ВЗГЛЯД) репродуктивную функцию, необходимо знать об этом, принимать меры с точки зрения реабилитации, рекреации после проведенного лечения (от коронавируса – прим. ВЗГЛЯД). Нужны определенные меры, так называемые интервальные, когда следует воздержаться от зачатия, чтобы восстановиться, и потом уже сделать тест и планировать беременность», – сказал Аполихин в эфире радиостанции «Говорит Москва». Ранее Аполихин сообщил, что беременные женщины вследствие заражения коронавирусом могут потерять ребенка.

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