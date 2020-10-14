В Каталонии из-за коронавируса закрыли бары и рестораны

Правительство испанской Каталонии решило закрыть все бары и рестораны в регионе для сдерживания распространения нового коронавируса, сообщила в среду газета La Vanguardia.

Такая мера будет действовать в течение 15 дней. Кроме того, власти автономного сообщества сократят пропускную способность торговых центров и спортзалов. Кафе и ресторанам будет позволено работать, лишь чтобы готовить еду навынос, передает ТАСС.

Помимо прочего, власти Каталонии также призвали университеты перевести студентов на удаленное обучение и приостановить на две недели все спортивные состязания. Детские площадки будут закрываться не позднее 20.00 по местному времени (21.00 мск).

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Ранее сообщалось, что власти Северной Ирландии ввели жесткий четырехнедельный карантин.

Также мэр британской столицы Садик Хан сообщил, что новые ограничения, направленные на борьбу с коронавирусом, будут неизбежно введены в Лондоне уже в ближайшие несколько дней.

«По городу за последние семь дней в среднем отмечалось 90 случаев на 100 тыс. человек. Все показатели, с которыми мы работаем, а это количество поступающих в больницы людей, число инфицированных пожилого возраста и занятых аппаратов искусственной вентиляции легких, уровень распространения болезни и доля анализов, показывающих положительный результат, движутся не в том направлении, в котором бы нам хотелось», – отметил он.

Кроме того, лидер британской оппозиции сэр Кир Стармер призвал правительство страны ввести национальный локдаун продолжительностью от двух до трех недель для предотвращения распространения коронавируса. Он предложил совместить локдаун со школьными каникулами, которые в частных школах начнутся 19 октября, а в государственных и церковных – 26 октября. Согласно предложению Стармера, новый локдаун должен быть таким же строгим, как первый: непродовольственные магазины, рестораны и пабы должны закрыться, встречаться различным семьям без необходимости должно быть запрещено, всем, кто может работать из дома, должно быть предписано это делать.

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