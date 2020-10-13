Жителей Лондона предупредили о неизбежности новых ограничений по коронавирусу

Новые ограничения, направленные на борьбу с коронавирусом, будут неизбежно введены в Лондоне уже в ближайшие несколько дней, сообщил во вторник мэр британской столицы Садик Хан на телеканале Sky News.

«По городу за последние семь дней в среднем отмечалось 90 случаев на 100 тыс. человек. Все показатели, с которыми мы работаем, а это количество поступающих в больницы людей, число инфицированных пожилого возраста и занятых аппаратов искусственной вентиляции легких, уровень распространения болезни и доля анализов, показывающих положительный результат, движутся не в том направлении, в котором бы нам хотелось», – передает ТАСС его слова.

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При этом мэр добавил, что скорее всего «это значит, что в течение следующих нескольких дней Лондон преодолеет порог введения ограничений второго уровня».

Так, по оценкам правительственных экспертов, в ходе весеннего пика эпидемии до 17% жителей британской столицы могли переболеть коронавирусом, что является наиболее высоким показателем в королевстве.

Среди новых мер отмечается рекомендация сократить число поездок, осуществляемых без крайней необходимости, а людям, не проживающим под одной крышей, запретят встречаться в закрытых помещениях. При этом рестораны, бары и пабы, спортзалы, парикмахерские, школы и университеты будут продолжать работу.

Однако в случае, если эти шаги не сработают, будет введен третий уровень угрозы, предусматривающий прекращение работы пабов, спортзалов, залов игровых автоматов.

Единственным регионом Англии, где такие ограничения начнут действовать в среду, станет графство Мерсисайд и его крупнейший город Ливерпуль, где за последнюю неделю выявили свыше 500 новых случаев заражения на 100 тыс. жителей.

Ранее директор консалтинговой компании по вопросам этикета и протокола The English Manner Уильям Хэнсон рассказал, как вежливо намекнуть человеку соблюдать меры безопасности в пандемию коронавируса.

Кроме того, в начале октября сразу три британских университета – Университет Манчестера, манчестерский Metropolitan University и Университет Шеффилда – объявили о переходе на онлайн-обучение из-за роста случаев коронавируса.

На 13 октября в мире зафиксировано более 37 млн случаев заболевания COVID-19, из низ летальных – свыше 1 млн.