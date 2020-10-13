В Британии назвали правила «COVID-этикета»

Директор консалтинговой компании по вопросам этикета и протокола The English Manner Уильям Хэнсон рассказал, как вежливо намекнуть человеку соблюдать меры безопасности в пандемию коронавируса.

«В случае с маской я бы всегда формулировал просьбу так: «Есть ли у вас возможность надеть маску?» Я бы не стал говорить «Почему вы не в маске?», так как это звучит очень агрессивно. Возможно, человек не может ее носить и у него есть очень веская причина для этого, которую вы не знаете», – цитирует Хэнсона РИА «Новости».

Также тактично нужно вести себя, если вы хотите попросить человека соблюдать безопасную дистанцию, сообщил эксперт. По его словам, нужно повернуть ситуацию так, чтобы у человека не сложилось впечатление, будто вы им недовольны.

«Я бы сказал что-то вроде «О, я должен вам дать побольше места» и на этих словах отступил бы назад. Я бы не стал вам говорить, что вы стоите слишком близко ко мне и выговаривать вам за это. Это никому не понравится. А так я даю вам понять, что забочусь о вас», – сказал Хэнсон.

На вечеринках или встречах не нужно весь вечер обсуждать проблему коронавируса или спорить с отрицателями его существования, посоветовал эксперт.

«Коронавирус – это большая тема. Больше, чем Brexit, больше, чем Трамп, больше, чем что-либо еще, так что было бы очень странно не обсуждать ее. Но всем хорошо было бы немного отдохнуть и не говорить об этом. Так что если вы идете с друзьями в ресторан, то коснуться темы COVID можно, но весь вечер, наверное, говорить об этом не стоит. Согласно исследованиям, разговоры о болезни на фоне пандемии, постоянно присутствующей в нашей жизни помимо нашей воли, сказываются на психологическом состоянии людей», – поделился мнением Хэнсон.

На 13 октября в мире зафиксировано более 37 млн случаев заболевания COVID-19, из низ летальных – свыше 1 млн.

Между тем количество летальных исходов из-за коронавирусной инфекции в России возрослоза сутки на 244 – это максимум за все время эпидемии в стране.