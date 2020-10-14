Заслуженный учитель РФ объяснил, почему учащихся младших классов надо вернуть в школы

Вернуть младшеклассников в школы, а старших оставить на «дистанционке» – абсолютно правильное и продуманное решение, заявил газете ВЗГЛЯД заслуженный учитель России Евгений Ямбург, комментируя указ мэра Москвы Сергея Собянина о переводе учеников 6–11-х классов на обучение на дому до конца октября.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что после каникул, с 19 октября, ученики 1–5-х классов смогут вернуться в школу и продолжить занятия в обычном режиме. Обучающихся в 6–11-х классах на ближайшие две недели переведут на дистанционный режим обучения. Кроме того, учителей старшего возраста временно заменят старшекурсники и выпускники педагогических вузов.

«Это абсолютно продуманное решение. Если смотреть реально, то, например, у меня в начальной школе нет ни одного больного коронавирусом ребенка. Держать их на «дистанционке» – не здорово, потому что родителям придется обучать детей новым программам, технологиям, которыми они не владеют. Это особенно сложно для первоклассников. Поэтому правильно, что они выходят и будут учиться в обычном режиме», – говорит Ямбург.

Что касается старшеклассников, продолжает собеседник, то они уже имеют большой опыт дистанционного обучения, полученный в четвертой четверти прошлого учебного года.

«Учителя готовы к дистанционному режиму, методички совершенствуются, поэтому со старшими школьниками будем работать дистанционно. И также надеемся, что к 1 ноября и старшие выйдут на обычный режим. Так что я полностью поддерживаю решение мэрии», – резюмировал Ямбург.

Ранее Ямбург в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказал, как следует правильно организовать дистанционное обучение школьников. По его словам, школы к этому полностью готовы.