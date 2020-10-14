Коалиция большинства парламента Киргизии поддержала кандидатуру Жапарова на пост премьера

Коалиция большинства парламента Киргизии поддержала кандидатуру Садыра Жапарова на пост премьер-министра республики.

Теперь кандидатура Жапарова будет вынесена на голосование всей палаты.

Как заявил спикер парламента Канат Исаев, на заседании присутствуют около 80 депутатов, плюс около десяти передали доверенности. «Сомнений в легитимности сегодняшних решений возникнуть не должно», – передает РИА «Новости» слова Исаева.

В субботу киргизский парламент утвердил новый состав правительства страны, на должность премьер-министра был утвержден Жапаров. До этого Жапаров заявлял, что Жээнбеков якобы готов подать в отставку.

Напомним, ранее в среду президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков предложил парламенту рассмотреть вопрос о назначении нового состава правительства во главе с Садыром Жапаровым.