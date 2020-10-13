Делегация молодых лидеров из Сирии посетила Россию

Граждане Сирии, молодые медики, прибыли в Россию по линии программы «Новое поколение» для участия в Российско-Сирийском молодежном форуме «Медицина без границ».

В рамках визита 13 октября для молодых людей прошла экскурсия в Технопарке «Альтаир» РТУ МИРЭА, где участники познакомились с оборудованием в кластерах лабораторий «Радиоэлектроника», «Биомедицинские и химические технологии», «Информационные технологии», а также узнали об основных направлениях обучения в центре, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

После делегация направилась на базу Всероссийского центра координации, подготовки и переподготовки студенческих добровольных спасательных формирований РТУ МИРЭА. Руководитель ВСКС Евгений Козеев и руководитель ВЦПСФ РТУ МИРЭА Олег Вехов рассказали участникам встречи о добровольчестве в ЧС, специфике работы спасателя, деятельности Всероссийского студенческого корпуса спасателей. Показали учебные тренажеры, аварийно-спасательное оборудование и технику. Кроме того, инструкторы ВСКС провели обзорную лекцию по основам оказания первой помощи в чрезвычайных ситуациях в условиях пандемии.

В мероприятии принял участие начальник Управления по реализации молодежных программ и развитию публичной дипломатии Россотрудничества Виталий Солонецкий.

«Очень понравилась экскурсия. Хорошо, что помогаете людям от начала и до конца, узнаете талантливых детей и даете возможность им раскрыться», – сказал ординатор-ортопед Госпиталя Катаны Альсенгар Абд Альсамад Хссан.

Молодые лидеры отметили обширный спектр направлений деятельности подразделения РТУ МИРЭА и уникальный опыт подготовки добровольцев для работы в чрезвычайных ситуациях.