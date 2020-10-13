Музеи Тюмени оснастят мультимедиа-гидами по нацпроекту

Пять тюменских музеев будут оснащены мультимедиа-гидами с технологией дополненной реальности по нацпроекту «Культура», сообщила пресс-служба департамента культуры региона.

«Пять музеев Тюменской области стали победителями конкурса на создание мультимедиа-гидов с технологией дополненной реальности на основе цифровой платформы Artefact по нацпроекту «Культура», – передает ТАСС сообщение пресс-службы. Там добавили, что внедрение цифровых технологий произойдет в музеях Тобольска, Ялуторовска и муниципальном музее села Казанское.

В пресс-службе уточнили, что проект уже реализуется в Тюменской области в музее семьи Императора Николая, музейном комплексе им. И.Я. Словцова и краеведческом музее Уватского муниципального района «Легенды седого Иртыша».

Приложение Artefact, разработанное при поддержке Минкультуры и проекта "Культура.РФ", позволяет владельцам смартфонов скачивать материалы выставок и получать информацию об экспонатах, наведя камеру устройства на предмет. Приложение распознает экспонат и рассказывает о нем в деталях.

Нацпроект «Культура» рассчитан на период до 2024 года и включает федеральные проекты «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура». Целью реализации нацпроекта как на федеральном, так и на региональном уровнях для всех субъектов России является увеличение к 2024 году числа посещений организаций культуры на 15% и числа обращений к цифровым ресурсам культуры – в пять раз.