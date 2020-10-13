Московская биржа открылась снижением Московская биржа открылась разнонаправленно 13 октября 2020, 10:22 Текст: Алина Назарова

Рублевый индекс Мосбиржи утром во вторник вырос на 0,05% – до 2847,44 пункта, долларовый индекс РТС опустился на 0,19% – до 1160,75 пункта. Следует из данных Московской биржи.

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