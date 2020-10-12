Армения оценила возможность обращения за военной помощью к ОДКБ

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян допустил, что Ереван может обратиться к России или ОДКБ за военной помощью на фоне обострения конфликта в Нагорном Карабахе.

«Мы говорили о многих вещах. У нас есть союзнические взаимоотношения, договорные обязательства по двусторонней линии, по ОДКБ. Все будет задействовано так, как должно быть задействовано по необходимости», – цитирует РИА «Новости» Мнацаканяна.

Отвечая на уточняющий вопрос, что пока речи не идет о том, что Армения может запросить военную помощь у России или ОДКБ, министр заявил: «все будет сделано так, как исходит из договорных обязательств».

Мнацаканян также отметил, что Армения не собирается срывать перемирие в Карабахе.

Кроме того, по его словам, военное решение конфликта в Карабахе станет катастрофой для всех, альтернативы политурегулированию нет.

«Мы ни в коем случае не будем терять надежду на то, что мы должны добиться того, чего мы достигли в ночь на субботу. Это очень важно. Военное решение не имеет будущего, это катастрофа для всех», – утверждает Мнацаканян.

«Альтернатива мирному урегулированию неприемлема, это дестабилизация всего региона», – настаивает министр.

Напомним, утром 27 сентября началось обострение конфликта в Карабахе. После переговоров глав МИД в Москве 9 октября Баку и Ереван подтвердили приверженность перемирию с полудня 10 октября, однако позже Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении перемирия. Кроме того, Армения заявила об отсутствии условий для обмена пленными с Азербайджаном.

В понедельник утром Минобороны Азербайджана заявило об обстреле армянскими войсками Агдамского района на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Позже пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян заявил, что в районе города Гадрут в Карабахе продолжаются широкомасштабные боевые действия.

Газета ВЗГЛЯД оценивала ситуацию в Карабахе и договоренности между Азербайджаном и Арменией, предположив, что вскоре военные действия будут прекращены, поскольку продолжение войны сейчас не выгодно сторонам конфликта.