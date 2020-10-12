Вирусолог рассказал об особенностях вакцины от COVID-19 для людей из групп риска

Вакцина от COVID-19 для людей из групп риска ничем не отличается от той, что подходит здоровым людям, но доза препарата и частота его введения в организм могут отличаться от обычных испытаний, рассказал газете ВЗГЛЯД академик РАН, завкафедрой микробиологии, вирусологии, иммунологии Сеченовского университета Виталий Зверев.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что ученые центра «Вектор» создали вакцину от коронавирусной инфекции, которая хорошо подходит людям из групп риска (пожилым и с хроническими заболеваниями). Она пояснила, что это «синтетическая вакцина, в ней нет естественного живого белка, нет никаких фрагментов вируса».

«Многим пожилым подходит и обычная вакцина. Да и у нас есть те вакцины, которые подходят и детям, и молодым, и взрослым. Дело в том, что у взрослых и детей по-разному развивается иммунитет на вакцину. На живую – иммунитет идет по одному пути, а на убитую (инактивированную) или синтетическую – по другому пути», – говорит Зверев.

По мнению собеседника, вопрос состоит в том, будет ли данная вакцина против коронавируса работать. Вирусолог приводит в пример случай из повседневной жизни: когда ребенка прививают от кори, вакцина создает практически пожизненный (длительный) иммунитет, но если привить уже взрослого человека, то иммунитет сохранится только на год – больше добиться пока не удается.

«Конечно, есть свои особенности. У взрослых, например, истощается вилочковая железа – орган, который играет важную роль в клеточном иммунном ответе. Поэтому, когда создают какую-то вакцину, ее сначала испытывают на здоровых добровольцах, а потом смотрят, как она работает в различных группах населения (у детей, взрослых, людей с хроническими заболеваниями и т.д.)», – объясняет академик.

Все эти испытания, по словам вирусолога, требуют времени, именно поэтому обычно вакцина выходит в свет только через 4-5 лет.

«При испытаниях вакцины на гражданах из групп риска, может быть отличная от обычной доза препарата или другая схема прививок, потому что, как правило, эти синтетические вакцины нужно вводить в организм несколько раз – это тоже нужно смотреть, как организм себя ведет. В общем, особенностей никаких нет. Главное, чтобы по итогам испытаний у них был такой же ответ, как и у участников первой стадии клинических испытаний», – поясняет Зверев.

Он также рассказывает, что субъединичные (синтетические) вакцины – действительно самые нереактогенные и реже других дают побочные эффекты, потому что они не содержат живого вируса. Но дело в том, что пока неизвестно, будет ли образовываться иммунный ответ и будет ли там вирус, нейтрализующий тела.

По словам собеседника, такие вакцины не всегда работают, поскольку в некоторых случаях нужно сделать так, чтобы антитела образовывались на поверхностной структуре белка, чтобы избежать, например, его свертываемости, а синтетическими пептидами такую структуру не всегда можно воссоздать.

«Поэтому, что касается безвредности – то очень даже может быть, но не менее важно, чтобы она еще и от коронавируса была эффективна», – резюмировал Зверев.

Ранее члены в комитета Госдумы по охране здоровья предложили выдвинуть ученых, создавших российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V», на соискание Нобелевской премии в 2021 году.