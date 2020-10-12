Роспотребнадзор счел вакцину «Вектора» наиболее подходящей для пожилых

Вакцина от COVID-19, разработанная Государственным научным центром «Вектор» Роспотребнадзора, лучше всего подходит людям старшего поколения и тем, у кого есть хронические заболевания, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Мы считаем, что вакцина, созданная учеными ГНЦ «Вектор» Роспотребнадзора, лучше всего подойдет людям старшего возраста, людям с хроническими заболеваниями. Это синтетическая вакцина, в ней нет естественного живого белка, нет никаких фрагментов вируса», – сказала Попова в интервью «Российской газете».

Попова добавила, что вакцина не вызывает никаких аллергических реакций. Это было проверено на этапах доклинических испытаний, которые проводились на животных, и во время проведения заключительной фазы исследований с участием добровольцев.

«Мы (Роспотребнадзор и научный центр «Вектор») тщательно контролировали результаты на всех стадиях исследований. Аллергической реакции не было ни одной. Действительно, я фактически участвовала в клинических исследованиях, сделав прививку этой вакциной. У меня сезонная аллергия – поллиноз, и для меня было важно ощутить, будет ли у меня какая либо реакция ... никакой реакции не было... ни по моим ощущениям, ни... по результатам лабораторных исследований, которые сопровождают весь период клинического наблюдения», – отметила глава Роспотребнадзора.

Напомним, 11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. 9 сентября в рамках пострегистрационного исследования вакцины от коронавируса началась вакцинация москвичей. В гражданский оборот российская вакцина, как ожидается, поступит 1 января 2021 года. Всего Россия получила заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от 27 стран.

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