В Армении заявили о срыве Баку миссии России по Карабаху

Азербайджан под давлением со стороны Турции срывает посредническую миссию России по Нагорному Карабаху, заявил главный советник премьер-министра Армении Никола Пашиняна, бывший министр обороны республики, генерал-лейтенант Вагаршак Арутюнян.

«В Арцахе (непризнанная Нагорно-Карабахская республика) в настоящее время идут ожесточенные бои, несмотря на то, что при посредничестве России в Москве было принято соглашение о прекращении огня в гуманитарных целях. Это означает, что Анкара всячески давит на азербайджанские власти, а те в свою очередь срывают посредническую миссию России», – заявил он, передает ТАСС.

По его мнению, таким образом Баку пытается повысить роль Анкары в урегулировании конфликта.

В понедельник утром Минобороны Азербайджана заявило об обстреле армянскими войсками Агдамского района на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Позже пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян заявил, что в районе города Гадрут в Карабахе продолжаются широкомасштабные боевые действия.

Напомним, утром 27 сентября началось обострение конфликта в Карабахе. Армения объявила военное положение и – впервые – всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию. После переговоров глав МИД в Москве 9 октября Баку и Ереван подтвердили приверженность перемирию с полудня 10 октября, однако позже Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении перемирия. Кроме того, Армения заявила об отсутствии условий для обмена пленными с Азербайджаном.

Газета ВЗГЛЯД оценивала ситуацию в Карабахе и договоренности между Азербайджаном и Арменией, предположив, что вскоре военные действия будут прекращены, поскольку продолжение войны сейчас не выгодно сторонам конфликта.