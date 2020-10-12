Рубль вырос к доллару и евро Рубль подешевел к доллару и евро 12 октября 2020, 10:13 Текст: Алина Назарова

Курс доллара расчетами «завтра» утром в понедельник вырос на 30 копеек – до 77,07 рубля, курс евро поднялся на 24 копейки – до 91,05 рубля. Стоимость нефти опустилась до 42,43 доллара за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости».

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