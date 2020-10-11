МИД России обозначило ключевую тему переговоров Лаврова и Мнацаканяна

Урегулирование ситуации в Нагорном Карабахе станет одной из ключевых тем переговоров глав МИД России Сергея Лаврова и Армении Зограба Мнацаканяна в Москве.

«Одной из ключевых тем дискуссии станет обсуждение проблематики нагорно-карабахского урегулирования. В развитие договоренностей, достигнутых в Москве 9-10 октября 2020 года на трехсторонней встрече министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении, продолжится диалог по деэскалации напряженности в зоне конфликта и созданию условий для возобновления субстантивного переговорного процесса, в том числе при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ», – передает РИА «Новости» сообщение российского МИД.

При этом отмечается, что визит станет логическим продолжением насыщенного российско-армянского политического диалога, ориентированного на дальнейшее развитие тесного сотрудничества наших стран в политической, торгово-экономической, гуманитарной и других областях.

Также в ходе переговоров планируется обсудить весь спектр вопросов двустороннего сотрудничества, внешнеполитического взаимодействия по линии ЕАЭС, ОДКБ и СНГ, координации позиций в ООН, ОБСЕ, Совете Европы, ОЧЭС, других международных форумах.

В пятницу главы МИД Азербайджана и Армении Джейхун Байрамов и Зограб Мнацаканян прилетели в Москву на консультации по Нагорному Карабаху. Переговоры по Карабаху на уровне глав МИД были запланированы на 15.00 мск.

Напомним, утром 27 сентября началось обострение конфликта в Карабахе. Участники конфликта сообщали, что с обеих сторон есть потери и раненые, в том числе среди гражданских. Власти Армении ввели военное положение, объявили о мобилизации резервистов, а также ограничили выезд мужчин за пределы республики. Азербайджан решил ввести военное положение на всей территории страны. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года.