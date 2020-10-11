Армения подтвердила визит главы МИД республики в Москву

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян прилетит 12 октября в Москву с ранее запланированным визитом, чтобы встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, сообщил армянский посол в Москве Вардан Тоганян.

«О визите было объявлено еще на прошлой неделе, до трехсторонней встречи. Это официальный визит министра иностранных дел в Москву, он прилетает сегодня ночью. Он в Ереване сейчас», – сказал ТАСС посол.

По его словам, на встрече Мнацаканяна с Лавровым 12 октября будет обсуждаться ситуация в Нагорном Карабахе и несоблюдение Азербайджаном перемирия в регионе.

«Пока перемирие не соблюдается, артиллерийским обстрелам подверглись города, населенные пункты, этот факт мы зафиксировали, и наши военные сегодня уже заявили о несоблюдении перемирия со стороны Азербайджана. Мы надеемся, что Баку все же будет соблюдать то, что достигнуто в Москве в пятницу», – отметил посол.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу и его российский коллега Сергей Лавров во время телефонного разговора обсудили перемирие в Нагорном Карабахе.

В субботу Лавров сообщил, что Азербайджан и Армения в ходе прошедших в Москве консультаций договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе в гуманитарных целях для обмена пленными и телами погибших. Позже главы МИД Азербайджана и Армении подтвердили приверженность перемирию.

Вопреки этому непризнанная Нагорно-Карабахская республика сообщала, что в поселении Гадрут бои продолжаются. Минобороны Азербайджана заявляло о нарушении армянской стороной договоренности о прекращении огня и попытках наступления на Агдере-Тертерском (северном) и Физули-Джебраильском (южном) направлениях в Карабахе.

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