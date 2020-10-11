Глава МВД Молдавии попал в реанимацию с повторным коронавирусом

Министр внутренних дел Молдавии Павел Войку сообщил, что повторно заразился коронавирусной инфекцией и находится в реанимации.

«В сентябре у меня возникли проблемы со здоровьем, спровоцировавшие сильное ослабление иммунитета, по этой причине я стал уязвим перед инфекцией COVID-19. На прошлой неделе после проведения теста я получил подтверждение заражения коронавирусом», – написал Войку в Facebook.

По его словам, он находится в реанимации. Войку добавил, что его состояние улучшилось, он планирует скоро вернуться к работе.

В начале мая глава МВД Молдавии сообщил, что болен коронавирусом в легкой форме.